Spread Btp-Bund: in rialzo a 177 punti dopo Lagarde e Bce

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Tensione sui titoli di Stato europei dopo l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde al World economic Forum di Davos e la diffusione deli verbali dell'ultima seduta della Bce.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è salito al 177 punti base rispetto ai 173 dell'avvio e un brevissimo passaggio in corso di seduta sotto quota 170 'basis point'. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,83%, in aumento di otto punti base.

Sempre pesanti le Borse: Madrid perde l'1,8%, Parigi e Francoforte cedono l'1,7%. Milano con l'indice Ftse Mib scende dell'1,5% con Tenaris in calo del 4% e Snam del 2,8% nella giornata di presentazione del nuovo piano. Bene Leonardo che cresce dell'1,3% dopo la commessa per ulteriori 18 elicotteri all'Austria. (ANSA).