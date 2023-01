Pensioni:Landini,l'incontro con il governo non è andato bene

"L'incontro non è andato bene. Non abbiamo avuto nessuna risposta, solo una disponibilità generica".



Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con il governo sulla previdenza. Secondo Landini, non sono state date risposte né sui tempi, che a suo parere dovrebbero essere stretti e chiudersi entro aprile, nè sulle risorse.