Mondadori: acquisisce la talent agency Power

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Mondadori, attraverso Mondadori Media, si rafforza nella 'creator economy' e nell'influencer marketing grazie all'acquisizione di Power dal gruppo Human Vs Machine. Lo rende noto un comunicato del gruppo di Segrate.

Power gestisce in esclusiva un gruppo di giovani talenti con background artistici differenti e una community molto attiva sui social, spiega Mondadori, specificando che con questa operazione il gruppo "compie un ulteriore passo in un settore sempre più strategico e in forte crescita, che rafforza la collaborazione vincente maturata in questi anni tra i suoi media brand e i più importanti creator e influencer del momento".

Grazie a Power talent agency, Mondadori Media "è sempre più un punto di riferimento in Italia nei social e nella creator economy, grazie a un'offerta distintiva rivolta a coloro che vogliono dialogare con le nuove generazioni, segmento nel quale la società è leader grazie a The Wom, il primo social magazine 100% inclusivo, Zenzero, la talent agency dei migliori food creator Italiani, e Webboh la prima community italiana della GenZ, recentemente acquisita".

La talent agency, già attiva da alcuni anni, ha realizzato nel 2022 oltre 200 progetti di comunicazione, con un focus particolare sul mondo del beauty, del fashion e del lifestyle.

Da oggi Power talent agency si presenta sul mercato con una comunicazione grafica rinnovata, un nuovo logo, "ma soprattutto un'offerta ancora più completa e distintiva di talent e creators che sarà lanciata a breve", conclude Mondadori. (ANSA).