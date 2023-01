Gentiloni, piano industriale green in primavera

L'Europa deve rispondere all'Inflation Reduction Act statunitense "non con un via libera generalizzato agli aiuti di Stato, ma con una velocizzazione in settori circoscritti" che "deve essere accompagnata a fondi comuni". E sui tempi per una proposta della Commissione europea sul Piano Industriale Green "grosso modo stiamo parlando della primavera".

Lo ha detto ai giornalisti il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del Forum economico mondiale.