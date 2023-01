Ex Ilva, da Taranto 750 lavoratori per un presidio al Mimit

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Circa 750 lavoratori dell'ex Ilva di Taranto e dell'indotto sono in arrivo a Roma per un presidio all'esterno del ministero delle Imprese, dove alle 14 il ministro Urso riunirà un tavolo di confronto sul gruppo Acciaierie d'Italia. Quattordici bus sono partiti nella notte da Taranto. Al presidio aderiscono Fiom, Fim, Uilm e Usb, che saranno al tavolo. Intanto a Taranto è sciopero di 24 ore, indetto da Fiom, Uilm e Usb, per i lavoratori dell'acciaieria e delle aziende dell'indotto. (ANSA).