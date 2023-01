Enel, per sostenibilità agire ora su modelli governance

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - E' ora il momento di agire per nuovi modelli di governance che siano basati sui principi della sostenibilità in linea con gli Sdg . E' questo in sintesi il messaggio lanciato da Enel in occasione della giornata di incontro e confronto che il gruppo ha organizzato per riflettere sui nuovi modelli decisionali che le imprese devono adottare per diventare più responsabili, etiche, inclusive e trasparenti, migliorando le prestazioni Esg e promuovendo una cultura aziendale basata su integrità, correttezza e inclusione.

"Enel cerca di stimolare questo dibattito perché, essendo in questo momento la più grande multinazionale nel settore elettrico, ha l'autorevolezza per promuovere un cambiamento a livello globale rappresentando un esempio per l'intero Private Sector", ha commentato Giulio Fazio, General Counsel di Enel.

"Riteniamo infatti che il momento di agire sia ora, con credibilità e professionalità".

Alla giornata di lavori, coordinata da Sabino Cassese e da Giulio Fazio, General Counsel di Enel, hanno partecipato oltre 300 dottorandi di ricerca, studenti di master, specialisti della materia e responsabili legali di numerose multinazionali si sono confrontati sui modelli di governance con i quali andranno gestite le sfide climatiche e sociali del presente e del futuro.

"Le imprese hanno la responsabilità e l'opportunità di adottare una buona governance, che le aiuti ad essere sostenibili per l'ambiente e a promuovere i diritti umani", ha detto Michelle Breslauer, Senior Manager Governance & Peace del Global Compact dell'Onu, "Al Global Compact delle Nazioni Unite, il nostro lavoro sulla governance trasformazionale richiede alle aziende di essere più responsabili, etiche, inclusive e trasparenti nelle proprie organizzazioni e nelle proprie comunità. La leadership e il supporto di Enel a questa iniziativa contribuiranno a ispirare le aziende di tutto il mondo ad affrontare queste sfide e a lavorare per soluzioni sostenibili". (ANSA).