Borsa: Milano debole con Europa in attesa Bce, male Tenaris

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente negativo: l'indice Ftse Mib scende dello 0,3%, con i mercati europei sulla stessa linea che pagano i dati macroeconomici di ieri degli Stati Uniti generalmente peggiori delle stime e attendono i verbali dell'ultima riunione della Bce.

Con il gas che resta in lieve crescita sui 63 euro e lo spread Btp-Bund tranquillo sui 172 punti base, in Borsa a Milano pesante Tenaris che cede tre punti percentuali. La debolezza del petrolio pesa anche su Eni (-1%), con Snam che cede l'1,3% nella giornata tra l'altro della presentazione del Piano strategico 2022-2026 con investimenti totali in crescita del 23% a 10 miliardi.

Forte invece Tim, in crescita dell'1,5% a 0,26 euro dopo il Cda e in attesa di novità sulla rete. (ANSA).