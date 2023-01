Borsa: l'Europa chiude pesante, Parigi -1,86%

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Seduta sofferta per le Borse europee, che scontano il riemergere delle preoccupazioni degli investitori per i rischi di recessione, alimentati dell'inflessibilità che le banche centrali continuano a mostrare nella lotta all'inflazione. Parigi ha chiuso in calo dell'1,86%, Francoforte dell'1,72% e Londra dell'1,07%. (ANSA).