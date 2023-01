Borsa: Europa in rosso con Wall Street, timori per crescita

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'apertura in rosso di Wall Street, con gli investitori preoccupati dai rischi di recessione dopo l'accatastarsi di una serie di dati non troppo confortanti sullo stato di salute dell'economia americana mentre da Fed e Bce non arrivano segnali di frenata nella stretta monetaria.

Madrid cede l'1,9%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,3% e Londra l'1% mentre Milano scivola dell'1,3%. In calo anche i titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale che sale di 3 punti al 3,77% mentre lo spread flette di un punto a quota 172 con diversi esponenti della Bce, tra cui la presidente Christine Lagarde, che insistono sulla necessità di proseguire nel rialzo dei tassi.

Sul fronte energetico il petrolio avanza dello 0,7%, con il wti a quota 80 dollari e il brent a quota 85,6 dollari, mentre il gas continua la sua caduta, scivolando ancora una volta sotto i 60 dollari (-4,5% a 58,9 euro al megawattora), con le scorte dell'Eurozona ancora all'80%.

A Piazza Affari guidano i ribassi Cnh (-2,8%), Stm (-2,7%), Pirelli (-2,5%), A2A (-2,3%) e Stellantis (-2,3%) mentre in Europa i comparti più in affanno sono quelli del lusso e dell'abbigliamento (-2,4%), dell'informatica (-2,3%), delle auto (-1,9%) e dell'energia (-1,8%). Snam cede il 2% nel giorno della presentazione del piano industriale, Intesa (-1,5%) guida i ribassi tra le banche. In controtendenza Leonardo (+1,2%) e Iveco (+2%). (ANSA).