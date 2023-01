Zucchetti compra i software di tesoreria di Piteco

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il produttore di software Zucchetti ha raggiunto un accordo con Dedagroup per rilevare il 100% di Piteco, società di software per la gestione della tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, e della sua partecipazione in Myrios. La vendita, si legge in una nota, sarà accompagnata dall'avvio di una partnership industriale che consentirà a Dedagroup di continuare a lavorare sinergicamente con Piteco e Myrios.

"Il nostro obiettivo nelle acquisizioni è sempre quello di arricchire la nostra offerta con soluzioni innovative già conosciute e apprezzate dal mercato. Le applicazioni di Piteco per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, insieme a quelle della controllata Myrios per il risk management, sono complementari agli Erp (risorse di pianificazione aziendale, ndr) e ad altre soluzioni tecnologiche che sviluppiamo all'interno del gruppo", ha dichiarato il vicepresidente di Zucchetti, Giorgio Mini.

Con oltre 8 mila dipendenti, più di 700 mila clienti e ricavi attesi per oltre 1,2 miliardi di euro nel 2022, Zucchetti è, afferma la nota, la prima azienda italiana di software. Per Marco Podini, Presidente esecutivo di Dedagroup "fedeli all'approccio di continuo reinvestimento nelle nostre aziende, insieme ai vertici di Dedagroup proseguiremo nello scouting delle più promettenti società italiane del software per continuare a dare esecuzione alla strategia di aggregazione che accompagna la nostra crescita organica. Proprio lo scorso dicembre è stata annunciata la decima acquisizione dal 2020, con l'ingresso nel gruppo di Nodes, accompagnata dal raggiungimento della quota di controllo in ORS, società leader nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Due operazioni effettuate nel segno della crescita sul fronte AI e Data intelligence, da tempo al centro della nostra attenzione, insieme a quelli del cloud e del software finanziario, moda e PA" ha sottolineato. (ANSA).