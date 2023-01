Welfare: Itinerari, 517 mld spesa nel 2021, pesa assistenza

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nel 2021 l'Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 517,753 miliardi utilizzando per le prestazioni sociali oltre la metà della spesa pubblica totale, il 52,51%. Lo si legge nel Decimo Rapporto Itinerari Previdenziali secondo il quale a gravare sui conti dello Stato sono soprattutto le attività assistenziali che hanno attinto dalla fiscalità generale oltre 144,215 miliardi di euro con un aumento del 97,75% rispetto al 2008 (ma in lieve calo sul 2020 quando era stata pari a 144,758 miliardi). Il Rapporto sottolinea che nel 2021 sono circa sette milioni pensionati totalmente o parzialmente assistiti (2,5 milioni coloro che hanno le pensioni integrate al minimo), il 43,48 dei quasi 16,1 milioni di pensionati. "Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese - afferma il presidente del Centro studi Itinerari previdenziali Alberto Brambilla - un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato. Così come non pare credibile che la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67 anni di vita a versare neppure quei 15/17 anni di contribuzione regolare che avrebbe consentito di raggiungere la pensione minima». (ANSA).