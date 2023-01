Pensioni:Brambilla,portare le basse a 1000 euro costa 27 mld

Portare le pensioni basse a 1.000 euro costerebbe 27 miliardi l'anno e porterebbe in pochi anni l'Inps al default. Lo ha detto il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla presentando il decimo Rapporto dell'Istituto di ricerca.



"Se si portassero le pensioni basse a questo livello perchè le persone dovrebbero versare i contributi?". Di fatto le persone sarebbero scoraggiate a lavorare e a versare contributi in un Paese nel quale il tasso di occupazione è già ai livelli più bassi in Ue.



"Lo Stato deve fare attenzione, ha detto, ci sono 4,5 milioni di pensionati che non hanno versato abbastanza contributi e quindi non hanno neanche pagato le tasse, oltre un quarto dei pensionati italiani", non è - secondo Brambilla - una percentuale fisiologica. "La percentuale fisiologica di quelli che hanno bisogno - dice - è del 6/8%".