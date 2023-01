Microsoft prevede di ridurre la propria forza lavoro di 10.000 unità quest'anno, circa il 5% del totale. Lo annuncia Microsoft.

Microsoft va così ad allungare l'elenco delle big della Silicon valley che hanno ridotto il proprio personale per far fronte a prospettive economiche più deboli. I tagli peseranno per 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno. "Ho fiducia nel fatto che Microsoft emergerà più forte e competitiva", afferma l'amministratore delegato Satya Nadella.