Italcementi: gruppo si evolve, nuova sede e brand nel 2023

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Nuova sede e brand entro il 2023: Italcementi guarda al futuro dei materiali per le costruzioni scegliendo di spostare dal Kilometro Rosso di Bergamo all'area metropolitana di Milano i propri uffici direzionali e preparandosi ad abbracciare il nuovo brand globale 'Heidelberg Materials'.

"In un mondo sempre più globale - spiega l'ad, Roberto Callieri in una nota - un'azienda ambiziosa deve avere la lungimiranza di fare scelte importanti per il proprio futuro, come quella di avvicinarsi ancora di più al più importante centro economico del nostro Paese e come quella di adottare il nuovo brand globale del gruppo, che è tra i maggiori player mondiali del nostro settore".

Il legame storico con Bergamo e il suo territorio resterà comunque saldo, forte di 160 anni di storia comune: rimarrà in centro città una parte consistente della struttura amministrativa, mentre i laboratori di ricerca saranno trasferiti nella cementeria di Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo, che resta uno degli impianti più importanti della rete produttiva di Italcementi insieme a quello di Tavernola Bergamasca.

"Utilizzeremo i prossimi mesi per realizzare al meglio e con serenità questo passaggio - conclude Callieri -. Si tratta di un cambiamento importante, anche dal punto di vista emotivo, ma è senz'altro la migliore decisione per il nostro futuro". (ANSA).