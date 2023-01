Gas: apertura in calo a 59 euro (-1,7%)

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Avvio in calo per il prezzo del gas. Gli operatori guardano al livello degli stoccaggi superiori alla media mentre si prevede una riduzione delle temperature.

L'attenzione si concentra anche sui flussi di Gnl per l'Europa.

Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,7% a 59 euro al megawattora, con una flessione del 22% dall'inizio dell'anno (ANSA).