Borsa: Milano prosegue positiva con le banche, in luce Tim

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in rialzo, sostenuta dalla performance positiva delle banche e dell'energia. A Piazza Affari si mettono in mostra la Juve (+2,1%), con il nuovo consiglio d'amministrazione. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 179 punti, con il rendimento del decennale italiano 3,86%.

Acquisti su Tim (+0,9%), dopo le parole del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla Rete ed in attesa delle decisioni che saranno prese nel corso del consiglio d'amministrazione. Nel comparto dell'energia avanzano Tenaris (+2,9%), Saipem (+1,8%) e Eni (+0,5%). In flessione le utility con il prezzo del gas che continua a scendere. In calo Italgas (-0,4%), A2a e Enel (-0,2%) e Hera (-0,1%).

Tra le banche corre Bpoer (+2,2%). Bene anche Banco Bpm (+0,2%), Mps (+0,9%), Unicredit (+0,1%). Poco mossa Intesa (-0,09%). Debole Stellantis (-0,1%), con il calo del 13% delle immatricolazioni nel 2022. (ANSA).