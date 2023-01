Borsa: Milano chiude positiva (+0,27%), rally Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ha chiuso positiva ma sotto ai massimi Piazza Affari (Ftse Mib +0,27% a 26.052 punti), tra scambi in crescita per 2,11 miliardi di euro di controvalore. In calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 173,6 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 13,4 punti al 3,746% e quello tedesco di 7,2 punti al 2,01%.

Rally di Saipem (+7,06%) e Tenaris (+4,15%) dopo un report di Bofa sul settore dei servizi per l'energia. Ha corso anche Bper (+3,33%) sull'onda lunga della raccomandazione di 'mantenere il titolo in portafoglio' (hold) da parte degli analisti di Deutsche Bank, mentre i conti della rivale olandese Asm hanno favorito Stm (+1,96%), che la prossima settimana chiuderà l'anno. Contrastate Iveco (+1,65%) e Stellantis (-0,66%) che ha diffuso i dati sulle vendite dello scorso anno.

Positiva Eni (+0,61%) con il rialzo del greggio (Wti +0,86% a 80,83 dollari al barile) sulle attese di maggiori consumi in Cina e in vista delle scorte settimanali Usa. In ordine sparso le banche, con Banco Bpm (+0,34%) in lieve rialzo a differenza di Mps (-0,79%), Intesa (-0,49%) e Unicredit (-0,27%). Segno meno per Campari (-1,94%), Amplifon (-1,49%) e Tim (-1,42%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Webuild (+8,1%), spinta dagli analisti di Exane, e di Trevi (+4,88%), che ha concluso l'aumento di capitale riservato ai soci e ai creditori.

Bene anche Piaggio (+5,25%), deboli invece Newllat (-2,6%) e Bastogi (-2,52%). (ANSA).