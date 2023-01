Borsa: Europa tiene nel finale, Wall Street fiacca, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Borse europee positive nel finale, mentre i listini Usa si muovono a due velocità intorno alla parità. insieme ai listini Usa. La migliore continua ad essere Madrid (+0,62%), seguita da Milano (+0,45%), Parigi (+0,25%), Francoforte (+0,15%) e Londra (-0,2%). In ribasso a 170,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi i, con il rendimento annuo italiano che cede 19 punti al 3,69% e quello tedesco 9,5 quello all'1,988%.

Sale il greggio (Wti +1,92% a 81,72 dollari al barile) in vista dei maggiori consumi in Cina per le riaperture post-Covid e delle scorte settimanali Usa, previste in calo di 1,7 miliardi di barili a fronte del precedente aumento di 14,86 miliardi. A correre sono soprattutto i titoli dei servizi per l'energia dopo un report di Bofa, da Saipem (+5,59%), congelata anche al rialzo, a Tenaris (+4,42%), Subsea7 (+3,44%) e Omv (+2,76%).

Caute Eni (+0,64%), Shell (+0,45%), Bp (+0,4%) e TotalEnergies (+0,32%).

In luce i produttori di microprocessori a partire da Asm (+9,95%) dopo i conti trimestrali, che spingono anche Aixtron (+2,3%) ed Stm (+2,13%).

Occhi puntati tra le banche su Bper (+3,12%) dopo la raccomandazione di 'tenere il titolo in portafoglio (hold)' da parte degli analisti di Deutsche Bank. Brillanti anche Commerzbank (+3%), CaixaBank (+1,98%) e SocGen (+1,06%). Più cauta Banco Bpm (+0,32% entrambe), in controtendenza Mps (-0,5%), Unicredit (-0,55%) e Intesa (-0,86%). In campo automobilistico cede Stellantis (+-0,54%) dopo i dati sulle vendite dello scorso anno. Fanno meglio Volkswagen (+0,21%), Ferrari (+0,59%) e soprattutto Volvo (+1,59%). (ANSA).