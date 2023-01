Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee proseguono in terreno positivo senza particolare slancio e in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto rialzo. Le decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi resta il tema predominante, in attesa del beige book della Fed e dopo le parole del componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, secondo il quale la guidance di rialzi di 50 punti base dei tassi offerta dalla presidente, Christine Lagarde, resta valida.

L'indice d'area stoxx 600 gudagna lo 0,3%. In rialzo Madrid (+0,7%), Milano (+0,3%), Londra e Parigi (+0,1%), piatta Francoforte (+0,06%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,3%) e dall'energia (+0,6%), quest'ultima mentre il prezzo del petrolio continua a salire. Il Wti guadagna il 2% a 81,85 dollari al barile e il brent che si attesta a 87,46 dollari (+1,8%).

In rialzo le banche (+0,4%), mentre si allenta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 177 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,83% (-5 punti). In calo anche il tasso dei paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,01% (-3 punti) e quello della Grecia al 3,98% (-7 punti). Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0824 sul dollaro. Tra i comparti azionari sono in calo le utility (-0,3%), con il gas che risale oltre i 60 euro al megawattora (+0,2%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Saipem (+3,4%) e Tenaris (+6%), con gli analisti di Bank of America che scommettono sulle società di servizi del comparto petrolifero. In luce Bper (+2,4%) e Moncler (+1,7%). Debole Tim (-0,1%), in attesa delle decisioni del cda. (ANSA).