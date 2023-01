Borsa: Asia chiude contrastata dopo le decisioni della BoJ

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo la decisione della banca centrale del Giappone che ha deciso di lasciare la politica monetaria invariata.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle mosse della banche centrali con il beige book della Fed atteso per questa sera.

Tokyo (+2,5%) conclude la seduta in sostenuto aumento. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde oltre il 3% sul dollaro a un valore di 130,60, e sull'euro a 140,90. A contrattazioni ancora in corso poco mosse Hong Kong (-0,04%) e Shanghai (-0,05%), positiva Shenzhen (+0,1%) e Mumbai ()+0,6%), in calo Seul (-0,5%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione del Regno Unito e dell'Eurozona e dall'Italia la bilancia commerciale.

Dagli Stati Uniti prevista la produzione industriale, le vendite al dettaglio e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api). (ANSA).