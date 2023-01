Bce: Villeroy, la guidance resta di rialzi di 50 punti base

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, conferma che la guidance di rialzi di 50 punti base dei tassi offerta dalla presidente, Christine Lagarde, resta valida. "Abbiamo detto molto chiaramente che decideremo di riunione in riunione, che siamo guidati dai dati, per cui è troppo presto per speculare su cosa faremo in marzo", ha spiegato Villeroy a Bloomberg Tv.

"Lasciatemi ricordare le parole della presidente Lagarde all'ultima conferenza stampa: ci dobbiamo aspettare di alzare i tassi a un ritmo di 50 punti base per un periodo di tempo.

Queste parole sono ancora valide". (ANSA).