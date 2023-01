Spread Btp-Bund: chiude in calo a 179 punti base

In una seduta che ha virato su un forte allentamento della tensione per i titoli di Stato europei, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in netto calo, così come il rendimento del prodotto del Tesoro.



Il differenziale ha concluso infatti ai minimi dall'aprile scorso a 179 punti base, contro i 184 dell'avvio. Il tasso del Btp ha chiuso la giornata al 3,88%, sui livelli più bassi da metà dicembre.