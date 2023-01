Renault: vicino riequilibrio con Nissan, scenderà al 15%

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 GEN - Nissan e Renault sono vicine ad un accordo per il riequilibrio della loro alleanza automobilistica. Secondo quanto riferito da una fonte informata, dopo mesi di intensa trattativa, non priva di momenti di tensione, l'intesa dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Renault dovrebbe ridurre drasticamente la sua partecipazione in Nissan, dal 43,7% al 15%, eguagliando così la quota detenuta nel suo capitale dall'azienda giapponese. Nissan dovrebbe peraltro investire nella nuova attività di veicoli elettrici di Renault, Ampere, anche se l'entità della partecipazione non è ancora chiara. I dettagli finali dovrebbero essere definiti in una riunione in Giappone il 26 gennaio, con la firma e un annuncio la settimana successiva.

Una portavoce di Nissan ha rifiutato di commentare la "speculazione", ma anche il quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun ha riferito che l'accordo è vicino al completamento, e l'agenzia di stampa Jiji ha scritto che il ceo di Renault sarà in Giappone durante il fine settimana.

Le due case automobilistiche hanno unito le forze nel 1999, quando i francesi salvarono Nissan dal fallimento. Nel 2016 è salita a bordo anche Mitsubishi Motors, ma l'unione franco-nipponica è stata controversa, in particolare negli ultimi anni. Il rapporto è stato destabilizzato dall'arresto nel 2018 del capo della Nissan Carlos Ghosn, che ha affermato che le accuse contro di lui avevano lo scopo di impedirgli di avvicinare le case automobilistiche giapponesi e francese.

Dopo l'accordo, la casa automobilistica francese non dovrebbe vendere immediatamente il 28% delle sue azioni Nissan eccedente, perché l'attuale valore di mercato è inferiore a quello registrato nei conti di Renault. Le azioni dovrebbero essere collocate in un trust per la vendita in un momento più proficuo.

(ANSA-AFP).