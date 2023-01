P.A: Zangrillo, al via trattative contratti medici 2019/2021

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Prosegue l'impegno del Dipartimento della Funzione pubblica per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato l'atto di indirizzo per i dirigenti delle funzioni centrali e ha approvato l'atto per quelli della sanità.

Lo fa sapere il ministero con una nota. L'Aran ha fatto sapere di aver convocato i sindacati dei medici per il prossimo due febbraio e quelli dei dirigenti delle funzioni centrali per il 7 febbraio.

Il rinnovo per l'area dirigenziale delle funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici) riguarda 4.137 dirigenti e 2.009 professionisti. Quello dell'area sanità 134.635 dirigenti, di cui circa 120 mila sono medici. (ANSA).