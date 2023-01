Inflazione a dicembre all'11,6%, nel 2022 vola all'8,1%

Prezzi alle stelle a dicembre.

Nel mese si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente). Lo comunica l'Istat confermando la stima preliminare. In media, nel 2022 i prezzi al consumo crescono dell'8,1% (+1,9% nel 2021), segnando l'aumento più ampio dal 1985 (quando fu +9,2%), principalmente a causa dall'andamento dei prezzi degli energetici.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, a dicembre rallentano su base tendenziale da +12,7% di novembre a +12,6%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,8% di novembre a +8,5%).