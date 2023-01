Giorgetti candida l'Italia per la sede antiriciclaggio Ue

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti "ha incontrato a Bruxelles la commissaria Ue per la Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness. Durante il colloquio, cordiale e proficuo, il ministro ha proposto candidatura dell'Italia per la sede dell'Amla, l'autorità antiriciclaggio".

Lo annuncia il Mef in un tweet.