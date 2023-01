Gas: stoccaggi Italia al 79%, ma ancora sopra i 150 TWh

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Sono scesi dell'1,7% a 150,02 TWh gli stoccaggi in Italia negli ultimi 7 giorni, con i depositi al 79,02% della loro capacità. E' quanto emerge dei dati diffusi da Gas Infrastructure Europe (Gie) in base ai quali lo scorso 10 gennaio le scorte di gas italiane erano all'81,48% a 152,62 TWh.

In calo anche le riserve dell'Ue, scese all'81,49% della capacità a 912,4 TWh, contro i 1.028 TWh all'89,41% dello scorso 10 gennaio. Nello strsso periodo in Germania si è passati da 233,92 TWh a 222,84 TWh, con un indice di riempimento dei depositi in calo dal 95,04 al 90,38%. (ANSA).