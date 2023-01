Gas: conclude in rialzo (+8%) a 60 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Giornata di notevoli sbalzi per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a febbraio ha chiuso in rialzo dell'8% a 60 euro al Megawattora dopo aver toccato in corso di seduta un minimo di 51 euro, ai livelli più bassi dal dicembre 2021. (ANSA).