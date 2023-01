Borsa: Europa conclude piatta, Londra -0,1%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: la Borsa di Londra ha chiuso in calo dello 0,1%, Amsterdam è piatta, mentre Madrid è salita dello 0,1%, Francoforte dello 0,3% e Parigi dello 0,4%.

Debole in chiusura Mosca, che scende di due punti percentuali con l'indice Rtsi in dollari. (ANSA).