Benzina: Qe, ancora calma sui listini, verde a 1,819 euro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Prevale la calma sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel ieri stabili dopo i rialzi delle precedenti sedute, non si registrano interventi sui prezzi raccomandati dei due prodotti.

Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 16 gennaio, le medie nazionali dei prezzi alla pompa mostrano, di conseguenza, solo piccoli aggiustamenti.

Nel dettaglio il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,819 euro al litro (1,820 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,869 euro al litro (contro 1,871). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,962 euro al litro (1,961 il valore precedente). La media del diesel servito è 2,013 euro al litro (contro 2,011).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 e 0,808 euro al litro (no logo 0,775). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,093 e 2,336 (no logo 2,201).

(ANSA).