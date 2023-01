Acea: chiude collocamento green bond da 500 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Acea ha chiuso il collocamento dell'emissione di un green bond da 500 milioni di euro. Come si legge in una nota l'obbligazione ha un tasso al 3,875% con scadenza al 24 gennaio 2031 ed è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,662%, che implica un rendimento pari al 3,925%.

L'emissione, che rientra nell'ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 5 miliardi, "ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali pari a circa 3 volte l'ammontare offerto da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, principalmente in ambito green".

I proventi saranno destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare, all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.

L'operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit in qualità di Joint Lead Manager. (ANSA).