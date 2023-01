Accordo Whirlpool-Arcelik per una nuova società area Emea

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - Nasce una nuova società costituita al 75% dai turchi di Arçelik A.Ş e per il restante 25% dagli americani di Whirlpool per il business europeo dei grandi elettrodomestici e quindi una piattaforma europea di grandi elettrodomestici da oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di sinergie sui costi. Lo ha annunciato oggi la multinazionale americana che ha, così, concluso la revisione strategica della propria attività di business in Europa, Medio Oriente e Africa (Eema), raggiungendo l'accordo di conferimento definitivo con Arçelik A.Ş, che accelera significativamente la trasformazione del portfolio di Whirlpool. Sulla base dei termini dell'accordo, Whirlpool contribuirà con il proprio business europeo di grandi elettrodomestici (marchi Whirlpool, Hotpoint(2), Bauknecht e Indesit) e Arcelik contribuirà con le proprie attività di elettrodomestici, elettronica di consumo, climatizzazione e piccoli elettrodomestici, alla creazione di una nuova realtà aziendale di cui Whirlpool deterrà il 25% e Arcelik il 75%.

Separatamente, Whirlpool ha raggiunto un accordo di principio per la vendita e trasferimento delle proprie attività in Medio Oriente e Africa ad Arcelik. Whirlpool continuerà a detenere la proprietà delle attività inerenti al business Emea di piccoli elettrodomestici KitchenAid. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023. (ANSA).