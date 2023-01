Abi, a dicembre salgono prestiti e tassi mutui

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Salgono, a dicembre, i prestiti bancari. Secondo il rapporto mensile Abi quelli a famiglie e imprese sono cresciuti del 2,1%. In aumento, a seguito delle decisioni della Bce, anche i tassi. Quelli alle imprese sono cresciuti al 3,44% mentre quelli sui nuovi mutui al 3,09%. Le sofferenze nette sono in lieve calo a 16,3 miliardi, un livello "molto basso e quasi fisiologico" sottolinea il vice dg Gianfranco Torriero nella conference call sui dati. "Anche se nei prossimi mesi potrebbe salire, visto l'atteso rallentamento dell'economia e le tensioni sui prezzi, si parte da un 'pavimento' molto basso" aggiunge "e quindi non rivedremo quei livelli visti durante la crisi finanziaria". (ANSA).