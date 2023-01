Gas: prezzo in picchiata,ad Amsterdam cede l'11% a 57,6 euro

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Il prezzo del gas è in caduta libera con gli operatori che guardano alle temperature superiori alle media stagionale e all'aumento dei flussi di Gnl in arrivo in Europa.

Le quotazioni scendono dell'11% a 57,6 euro al megawattora, portandosi ai livelli di settembre 2021 e registrando una flessione del 24% dall'inizio dell'anno. Prezzo in calo anche a Londra dove si attesta a 145 penny per mille unità termiche britanniche (Mbtu), con una flessione del 10,8%. (ANSA).