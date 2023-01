Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in modo contrastato mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. Fari puntati sul World economic forum di Davos dove interverranno gli esponenti della Fed e della Bce. In Cina, intanto, resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da covid.

Tokyo (-1,14%) chiude in terreno negativo, in vista della riunione della Bank of Japan. Sul fronte valutario la divisa nipponica tratta ai massimi in 7 mesi sul dollaro, a un livello di 127,90, e sull'euro a 138,70. A contrattazioni ancora in corso è in calo anche Hong Kong (-0,51%), piatta Mumbai (-0,03%), in rialzo Shanghai (+1,1%), Shenzhen (+1,5%) e Seul (+0,6%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i prezzi all'ingrosso della Germania. Prevista anche la riunione dell'Eurogruppo.

(ANSA).