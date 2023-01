Borsa: Milano prosegue in rialzo con l'energia, male Iveco

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue in rialzo, sostenuta dal comparto dell'energia nel giorno in cui l'Antitrust ha avviato istruttorie con ispezioni sul prezzo della benzina. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 183 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,99%.

A Piazza Affari in luce Saipem (+3,1%). Bene Eni (+0,7%), piatta Tenaris (+0,03%). Positive anche le utility con il prezzo del gas in calo. Enel (+0,5%), Erg (+0,3%), Snam (+0,1%), mentre è debole A2a (-0,1%).

Acquisti anche per le banche dove avanzano Unicredit (+0,9%), Bper (+0,7%), Banco Bpm (+0,4%) e Intesa (+0,2%). In controtendenza Mps (-0,2%). Deboli Tim (-0,2%), alle prese con le vicende della Rete nazionale, e Stm (-0,6%). Contrastato il comparto dell'auto dove sono in calo Iveco (-0,9%), Ferrari (-0,4%) mentre si mostrano positive Stellantis e Cnh (+0,1%).

(ANSA).