Borsa: Milano galleggia, scivola Mps, sale Tim

La Borsa di Milano (+0,08%) galleggia in linea con altri listini europei. A Piazza Affari scivola Mps (-3,9%) mentre si mette in mostra Tim (+1%), quest'ultima dopo le indiscrezioni sull'ipotesi di dimissioni di Arnaud de Puyfontaine dal consiglio d'amministrazione. Lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,06%.

In calo anche le utility, mentre il prezzo del gas è in caduta libera attestandosi a 58,2 euro al megawattora. In flessione Italgas (-0,2%), Hera (-0,4%), Erg (-0,3%), A2a (-0,1%) mentre sale Enel (+0,7%). In ordine sparso l'energia con Eni (-0,06%), Tenaris (+0,09%) e Saipem (+1,9%).

Contrastate le banche dove si muove in terreno negativo Intesa (-0,5%). Acquisti su Bper e Unicredit (+0,3%) e Banco Bpm (+2,3%). Sugli scudi Diasorin (+3,1%). In luce anche Amplifon (+1,9%) e Azimut (+1%). (ANSA).