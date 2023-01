Mutuionline:balzo tassi, bene misure governo per giovani

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Negli ultimi 12 mesi il costo di un mutuo è cresciuto del 29% per il tasso fisso e del 22% per il variabile ma il mercato potrà beneficiare delle misure varate dal governo, specie quelle destinate ai giovani. Come sottolinea Mutuionline "bisognerà aspettare qualche settimana per vedere se l'estensione della normativa sui mutui giovani avrà effetti su un mercato, quello dei mutui, che secondo i dati di Assofin di novembre 2022, cala del 21,3% anno su anno".

Il gruppo ricorda come siano due i provvedimenti in ambito mutui nella legge di bilancio approvata in Senato lo scorso 29 dicembre: l'estensione al 2023 delle garanzie statali per i mutui prima casa agli under 36 e la possibilità di trasformare i mutui a tasso variabile in fisso.

Per Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline e ad di MutuiOnline spa "l'estensione della norma sui mutui under 36 per tutto il 2023 è un'ottima notizia per i giovani e per il mercato dei mutui.

L'impatto della norma è stato fino ad ora molto significativo: nel primo trimestre dello scorso anno le richieste da parte dei giovani rappresentavano quasi la metà del totale, in netta crescita rispetto al 30% medio registrato prima dell'entrata in vigore del decreto a giugno 2021, ed erano di nuovo calate al 36% del totale nell'ultimo trimestre del 2022. Si auspica che il prolungamento della norma permetta a molti giovani di acquistare la loro prima casa in un contesto dove oggi più che mai l'accesso ad un mutuo è sempre più difficile, motivo per cui la comparazione delle offerte e il supporto con consulenti esperti assuma un ruolo chiave." (ANSA).