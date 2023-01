Credit Suisse: Ft, taglierà 10% banchieri a Londra e Zurigo

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Credit Suisse è pronta a tagliare oltre il 10% dei dipendenti nell'investment banking in Europa, dando un ulteriore colpo a un settore dove i principali player stanno riducendo il personale fra avvisaglie di recessione.

Lo scrive il Financial Times, spiegando che i nuovi tagli di Credit Suisse - che l'anno scorso aveva annunciato 9.000 tagli su scala globale - arrivano mentre la banca elvetica si prepara ad annunciare a febbraio un secondo anno consecutivo in perdita.

I tagli sarebbero concentrati a Londra e Zurigo. Le banche d'investimenti fanno i conti con un calo del giro d'affari sulle attese di recessione: da Goldman Sachs a Morgan Stanley fino a Barclays hanno annunciato licenziamenti o l'intenzione di ricorrervi nei prossimi mesi.

