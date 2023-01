Rispetto all'ipotesi di correzione al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) "non credo che questa discussione possa iniziare prima che sia completata la ratifica della precedente", ha detto un funzionario europeo in vista del confronto lunedì all'Eurogruppo sul processo di ratifica del Mes. "La mia comprensione è che il Governo italiano inizierà il processo di ratifica, siamo fiduciosi", ha detto rispetto all'iter di approvazione ancora incompleto in Italia.