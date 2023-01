Iccrea banca: colloca secondo social bond da 500 milioni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Iccrea Banca ha collocato un bond da 500 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 5 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Lo si legge in una nota secondo cui "il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 6,875% ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari a, rispettivamente, "BB+" e "BB-." L'operazione, che si inquadra nel processo di soddisfacimento dei requisiti Mrel, "ha come principale obiettivo il supporto dell'economia reale attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore di Pmi operanti nelle aree economicamente svantaggiate".

I sottoscrittori finali sono stati 125, per un ammontare emesso di 500 milioni di euro a fronte di ordini ricevuti pari a 730 milioni di euro.

"Con il successo della seconda emissione di un social bond di gruppo viene confermato il riconoscimento, da parte di investitori italiani e stranieri, dell'efficacia del nostro impegno a beneficio del territorio - dichiara Mauro Pastore DG di Iccrea Banca - è un ulteriore passo che permette a tutto il Gruppo BCC Iccrea di assistere con senso di responsabilità le Pmi che operano nelle aree più disagiate nel nostro Paese e, al contempo, offrire strumenti finanziari stabili in un momento caratterizzato da forte volatilità". (ANSA).