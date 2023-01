Borsa: Milano migliora nel finale (+0,2%), sprint Moncler e Bper

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Piazza Affari migliora nel finale, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 25.784 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 181,5 punti, sotto i 182 dell'apertura. Si riduce di 3,5 punti il rendimento italiano al 3,94% e di 1,8 quello tedesco al 2,13%.

Sugli scudi Moncler (+3,5%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa sulla scia delle riaperture in Cina. Corre Banco Bpm (+3,02%) seguita da Bper (+2,88%), spinta dalla raccomandazione 'outperform' degli analisti di Mediobanca, che invece hanno assegnato 'underperform' a Intesa Sanpaolo (-0,2%).

Rialzi per Unicredit (+0,82%) e Mps (+0,86%). Il rialzo del greggio (Wti +1,29% a 79,38 dollari al barile) sostiene Eni (+0,35%), riporta in positivo Saipem (+0,29%), mentre resta debole Tenaris (-0,68%). (ANSA).