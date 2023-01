Benzina: Qe, prezzo self cala a 1,820 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Prezzi della benzina in lieve calo con il giro di tagli deciso in questi giorni dagli operatori che comincia a riflettersi alla pompa: il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self - secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia è 1,820 euro al litro (1,822 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,817 e 1,828 euro al litro (no logo 1,817). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,873 euro al litro (1,876 il valore precedente), con le compagnie tra 1,869 e 1,879 euro al litro (no logo 1,872).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,962 euro al litro (1,966 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,918 e 2,024 euro al litro (no logo 1,871). La media del diesel servito è 2,015 euro al litro (contro 2,020), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,963 e 2,073 euro al litro (no logo 1,923).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,796 e 0,812 euro al litro (no logo 0,776). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,123 e 2,547 euro al litro (no logo 2,221). (ANSA).