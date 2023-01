Terna, nel 2022 record con 29 interventi per 2,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nuovo record storico per Terna: nel 2022 sono stati autorizzati dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli assessorati regionali 29 interventi, per un valore totale di oltre 2,5 miliardi di euro di investimenti, per lo sviluppo della rete elettrica nazionale.

Lo rende noto la società guidata da Stefano Donnarumma spiegando di aver "più che raddoppiato il dato" del 2021 e decuplicato il valore del 2020 (266 milioni di euro). Il contributo più importante arriva dal via libera al ramo Est del Tyrrhenian Link, il tratto dell'elettrodotto sottomarino che collegherà Campania e Sicilia del valore di oltre 1,9 miliardi di euro.

