Gas: chiude in rialzo a 66,81 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Chiusura in rialzo per il gas con gli operatori che guardano all'arrivo di temperature più rigide che porteranno ad una riduzione degli stoccaggi.

Ad Amsterdam le quotazioni aumentano del 2,2% a 66,81 euro al megawattora. Prezzo in rialzo anche a Londra dove si attesta a 167 penny per mille unità termiche britanniche (Mbtu), con un incremento del 4,2%. (ANSA).