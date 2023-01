Dott, record corse per bici e monopattini elettrici nel 2022

Record di corse, nel 2022, per biciclette e monopattini elettrici in condivisione sia a livello europeo che italiano della Dott, azienda che si occupa di micromobilità.



I noleggi in Italia sono più che raddoppiati segnando +107% rispetto al 2021 con un aumento del 112% di utenti. In Europa l'incremento è stato del 94% per i noleggi e del 92% per gli utenti.



In Italia sono stati percorsi più di 12 milioni di chilometri (74 milioni in Europa), equivalenti a circa 296 giri intorno alla Terra, o 31 viaggi verso la Luna. Milano, Roma e Torino sono le città italiane che hanno registrato il più alto numero di utilizzi durante l'anno appena concluso.