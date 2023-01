Borsa:Europa riduce rialzo, non soddisfa calo inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Le Borse europee smorzano l'euforia iniziale ed i titoli di Stato riducono il calo, con gli investitori che si aspettavano una frenata maggiore della corsa dei prezzi negli Usa. Il dato dell'inflazione sarà uno degli elementi che consentirà alla banca centrale statunitense di decidere sui prossimi rialzi dei tassi d'interesse, mentre il presidente della Fed di Philadelphia Patrick Hacker vede nei prossimi mesi dei rialzi dello 0,25%.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In muovono in terreno positivo Madrid (+1%), Parigi, Milano e Londra (+0,5%) e Francoforte (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0781 sul dollaro.

Con la Bce che vede ancora, secondo quanto riportato nel bollettino, un aumento in misura significativa dei tassi, i rendimenti dei titoli di Stato hanno ridotto il loro calo. Lo spread tra Btp e Bund risale a 181 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,98%. In risalita anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,14% e quello della Grecia al 4%.

Inverte la rotta anche l'oro che scende a 1.882 dollari l'oncia, con un calo dello 0,1 dopo il balzo a 1.901 dollari, per effetto dell'indebolimento del biglietto verde. (ANSA).