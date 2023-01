Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, corre Iveco

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - La Borsa di Milano (+0,73%) chiude in rialzo, in linea con gli altri principali listini europei. I mercati ritrovano la strada dell'ottimismo dopo la frenata dei prezzi negli Stati Uniti e con l'ipotesi di decisioni meno aggressive delle banche centrali sul versante del rialzo dei tassi di interesse. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 183 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,98%.

A Piazza Affari vola Iveco (+4,4%). Bene anche Tim (+1,5%), in vista degli incontri fissati dal sottosegretario Alessio Butti con gli operatori delle telecomunicazioni, e Pirelli (+1,7%). Nel listino principale si mettono in mostra le banche con Unicredit (+1,4%), Mps (+1,5%), Intesa (+1,1%), Banco Bpm e Bper (+0,6%).

Acquisti sulle utility e l'energia, con il gas che resta sotto i 70 euro e il petrolio che rialza la testa. In luce Enel e Tenaris (+1,4%), Eni (+1,2%), A2a (+0,8%), Erg e Hera (+0,4%).

Seduta positiva anche per il comparto dell'auto con Cnh (+1,1%) e Stellantis (+0,8%).

Scivolano Amplifon (-1,9%) e Campari (-1,9%). Male anche Diasorin (-1,7%) e Interpump (-1%). (ANSA).