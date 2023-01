Borsa: Asia piatta in attesa inflazione Usa, bene Sidney

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico attorno alla parità, con gli operatori mondiali che appaiono soprattutto in attesa del dato dell'inflazione statunitense del primissimo pomeriggio.

Tokyo e le Borse cinesi chiudono infatti piatte, con il listino di Hong Kong in calo dello 0,3% e quello di Singapore in ribasso dello 0,4%. Seul ha concluso in crescita dello 0,2%, mentre forte è stata la Borsa di Sidney, salita dell'1,1% e dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento del loro settore in Europa.

Piatti con un accenno quasi impercettibile al rialzo i future sull'avvio dei mercati del Vecchio continente. (ANSA).