Assicurazioni: Federico Casini nuovo Ceo di Howden Italia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Federico Casini è stato nominato Ceo di Howden Italia, società italiana di Howden Group, uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo.

Lo si legge in una nota secondo cui Casini, classe 1960, bolognese, vanta una lunga esperienza nel settore. Nel 1979 entra in Assicurazioni Generali e nel 1986 approda al gruppo Gpa, dove si specializza nell'attività di brokeraggio. Nel 1991 partecipa in qualità di socio e presidente alla costituzione di Poseidon Insurance Brokers, società controllata dalla Cassa di Risparmio di Bologna, con l'obiettivo di sviluppare l'attività Corporate e Banca-Assicurazione in Emilia Romagna. Nel 2003 viene nominato direttore generale di Sanpaolo Imi Insurance Broker Spa, società nata dalla fusione tra Poseidon Insurance Brokers, con sede a Bologna, e Brokerban, con uffici a Napoli.

Nel 2006 il passaggio ad Aon SpA in qualità di direttore generale. Nel marzo 2020 viene nominato anche Presidente Esecutivo.

"Continuerò a valorizzare le persone e a sviluppare la nostra strategia d'ingresso ed espansione del mercato nazionale e locale, dove rafforzare centri di competenza esistenti a cui aggiungere l'ulteriore specializzazione ed esperienza del nostro circuito internazionale" ha dichiarato Casini. (ANSA).